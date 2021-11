Mathieu Aeschmann sur la future retraite (plus ou moins lointaine) de Roger Federer - Tennis - US... L'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis, commence à New York. Sans Serena Williams, sans Rafael Nadal, sans Roger Federer, sans le tenant du titre, Dominic Thiem. Ils et elle sont blessés. Mais c'est l'état du Suisse qui inspire le plus d'inquiétude chez les fans, et d'interrogations chez tous les amateurs de tennis. Reverra-t-on Roger Federer en compétition ? La question est lancinante, et personne n'a la réponse. Même pas lui, sans doute. Obligé de subir une troisième opération au genou en un an et demi, il restera éloigné des terrains pendant une longue période. Il a promis de tenter de revenir, mais il a précisé que ce serait difficile. L'ancien numéro un mondial vient d'avoir quarante ans. Qu'il revienne ou pas, qu'il parvienne encore à gagner des matches ou pas, il ne jouera plus pendant des années. Comment appréhende-t-il ce moment des adieux ? Tentative de réponse avec Mathieu Aeschmann. Il est Suisse, et il est journaliste pour le quotidien "Le Matin". Il a suivi toute la carrière de Roger Federer. Et il le connaît d'autant mieux qu'il a partagé les bancs d'écoles et les courts d'un tennis-études avec le champion, durant l'adolescence.