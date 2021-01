Tennis : Il y a un an, Roger Federer disputait son dernier match officiel

Depuis ce jour, Roger Federer n’a plus mis un pied sur un court de tennis, du moins pour disputer un match officiel. Connu pour sa classe légendaire et sa générosité, le Suisse avait affronté Rafael Nadal le 7 février dernier à Cape Town, en Afrique du Sud, pour un match d’exhibition au profit de l’Afrique où tous les bénéfices ont été versés à la fondation de Federer qui vise à renforcer l’éducation des enfants dans certains pays africains.

7-6, 6-4, 6-3 : le score est sans appel, Novak Djokovic a survolé la partie. Et pourtant, Federer rentre parfaitement dans son match. Tout réussit au Suisse qui parvient à mener 4-0 dans la première manche. Mais en face, le Serbe sonne la révolte et revient à 5-5, avant de remporter le premier set au tie-break (7-1). Si Federer ne lâche rien, le Joker ne lui laisse aucune chance et s’empare des deux derniers sets qui lui ouvrent la porte de la finale qu’il remportera face à Dominic Thiem (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4).

Le 30 janvier 2020, Roger Federer affrontait Novak Djokovic pour une qualification en finale de l’Open d’Australie . Physiquement affaibli, le Suisse n’a rien pu faire face à "Nole". On était loin de se douter qu’il s’agirait à ce jour du dernier match officiel disputé par Federer .

La suite, on la connaît… Roger Federer annonce avoir été opéré du genou droit : "Mon genou droit me fait souffrir depuis quelque temps déjà. J’ai espéré que cela passe, mais après examen et discussion avec mon équipe, j’ai décidé de subir une arthroscopie en Suisse", avait expliqué l’actuel numéro 5 mondial en février 2020.

S’il comptait revenir en forme pour Wimbledon, la situation sanitaire a obligé l’annulation du prestigieux tournoi qui devait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet. Une annonce qui a dévasté le Suisse : "Nous vivons des moments difficiles mais nous en sortirons renforcés. Aujourd’hui, je suis heureux et enthousiaste à l’idée de dire que je serai de retour à Halle l’année prochaine. En attendant, restez en bonne santé."

Le joueur de 39 ans mettra par la suite un terme à sa saison 2020. Pas de Roland-Garros, ni d’US Open ni d’Autralian Open qui se déroulera du 8 au 21 février 2021, trop juste pour Federer qui n’aurait pas eu le temps de se préparer correctement pour le tournoi, après avoir subi une rechute pendant sa période de revalidation.

365 jours donc, que Roger Federer n’a plus disputé un match officiel de tennis. C'est long, très long. On espère revoir rapidement le détenteur du record de titres en Grand Chelem (20) sur les courts, pour le plaisir des yeux et puis, que serait le tennis sans Roger Federer ?