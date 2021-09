La Britannique Emma Raducanu, lauréate surprise de l'US Open, a effectué un incroyable bond de 127 places au classement WTA publié lundi. La joueuse, 18 ans à peine, est désormais 23e d'un ranking toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty. Côté belge, Elise Mertens occupe le 16e rang en simple mais a perdu sa place de N.1 mondiale en double.

Raducanu a écrit samedi l'une des plus belles pages de l'histoire de la petite balle jaune. Elle est devenue la première joueuse issue des qualifications à remporter un Grand Chelem, le tout sans perdre le moindre set.

Son adversaire en finale, la Canadienne Leylah Fernandez, a elle grimpé de 45 places. La joueuse de 19 ans occupe la 28e place.

Barty et la Biélorussie Aryna Sabalenka sont toujours première et deuxième au classement. La Tchèque Karolina Pliskova (WTA 3) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 4) ont gagné une place après l'élimination au 3e tour de Naomi Osaka, tenante du titre et battue par la surprenante Fernandez. La Japonaise complète le top 5 mondial.

Elise Mertens, éliminée en huitièmes de finale par Sabalenka, a conservé le 16e rang mondial en simple. Elle a perdu la première place du classement du double, désormais devancée par son équipière Su-Wei Hsieh.

A noter qu'à la Race, le classement établi depuis le début de l'année civile qui sert à qualifier les huit meilleures joueuses pour le Masters de fin de saison, la Limbourgeoise de 25 ans occupe la 11e place.

Alison Van Uytvanck est désormais 57e (+4) alors que Greet Minnen, battue au 3e tour à Flushing Meadows, a gagné 26 places et occupe le 78e rang, son meilleur classement en carrière. Suivent Maryna Zanevska (WTA 104/+9), Kirsten Flipkens (WTA 125/-9) et Ysaline Bonaventure (WTA 131/-2) dans le top 200.

