Tennis : Djokovic dépasse Federer au nombre de semaines comme n°1 mondial, "un record exceptionnel" pour Michel Bouhoulle

Et d’ajouter : "Il est le plus jeune des trois ténors actuels et c’est aussi celui qui a été le moins blessé. Et le fait que Nadal et Federer jouent un peu moins, ça aide aussi. Qu’on aime ou pas son arrogance, sur le plan du tennis, il a gagné sur toutes les surfaces et tous les Grand Chelem. Je pense que le plus juste à dire, c’est qu’il est très complet. Et puis, Federer va sans doute mettre un terme à sa carrière dans peu de temps et Nadal est souvent soumis à des blessures, alors qu’on sait que son physique est important. Djokovic reste dominant et même s’il y a des jeunes, il est probable qu’il pulvérise le record. Car il sait gagner partout."

Mais Djokovic s’accroche et la saison sur herbe va totalement le relancer. Vainqueur du Queen’s, il arrive avec la confiance à Wimbledon et décroche le titre face à Kevin Anderson . La machine serbe est de retour. Les victoires s’enchaînent, notamment à l’ US Open contre Juan Martin del Potro . Fin 2018, Nole se remet à dominer le circuit mondial et reprend la place du meilleur joueur du monde à Rafael Nadal. Une place qu’il n’a plus quittée depuis.

On le sait, Novak Djokovic a l’ambition de devenir le meilleur joueur de tous les temps. Et pour dépasser les maîtres en la matière, Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe fait tout pour s’approprier les records les plus importants.

"Pourtant, en tant que joueur, les Grand Chelem restent un cran au-dessus que le record du nombre de semaines en tant que n°1. En allant chercher les titres, on devient n°1. Et j’aurais tendance à dire qu’il souffre d’un complexe d’être moins reconnu. Les deux autres ont un charisme plus fort et Djokovic a peut-être, à un moment, été pénalisé par ses comportements sur le terrain. Et puis, les exploits de Federer et Nadal ont peut-être plus touché les gens que ceux de Djokovic. Même si le Serbe bat le record de titres, on considérera Nadal ou Federer comme le meilleur joueur de tous les temps car ces deux joueurs ont un profil plus fort et plus attachant. Pour moi, Federer reste le meilleur. Il a la classe, est exceptionnel dans le jeu et en tant qu’homme. Et puis Nadal. Il a fait comprendre à tous les sportifs qu’avec un mental d’acier, on peut dépasser les records. Djokovic est plus tempéré. Il n’a rien d’exceptionnel. Mais il possède un profil passe-partout qui fait moins rêver et c’est ça qui fait qu’il ne sortira pas de cette position", rajoute Michel Bouhoulle.

Moins aimé que ses deux meilleurs ennemis, Nole sait que le dernier gros record à battre est celui du plus grand nombre de titres du Grand Chelem. Et Djoko continue sa moisson. Après avoir remporté son 18e titre en janvier avec l’Open d’Australie, il n’est plus qu’à deux petites longueurs des 20 majeurs de Nadal et Federer. Cela sera-t-il suffisant pour le considérer comme le meilleur de tous les temps ? Le débat est ouvert.