C’est officiel ! David Goffin (ATP 39) entamera sa saison 2022 au tournoi ATP 250 sur dur de Melbourne, à partir du 4 janvier. Le Liégeois, 31 ans, qui a dégringolé au classement, y effectuera son grand retour sur le circuit après avoir dû mettre un terme à sa saison, le 9 septembre dernier, à la suite d’une blessure au genou gauche.

David Goffin fait partie de la liste officielle dévoilée ce vendredi par Tennis Australia, la fédération australienne de tennis. Le N.1 belge y retrouvera notamment un certain Rafael Nadal (ATP 6), détenteur de 20 titres du Grand Chelem. L’Espagnol, 35 ans, atteint par le syndrome de Muller-Weiss -- une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l’un des os situés dans la partie centrale du pied – n’a plus joué depuis le tournoi ATP 500 de Washington, début août.

Parmi les autres principaux participants, on citera le Japonais Kei Nishikori (ATP 47), ancien N.4 mondial, le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 80), ancien N.5 et finaliste à Wimbledon en 2018, ainsi que le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 28), vainqueur des ATP Finals à Londres en 2017, où il avait justement battu David Goffin en finale.

Avant de s’envoler pour l’Australie, David Goffin ira se tester la semaine prochaine, du 14 au 17 décembre, à l’Open de Caen, un tournoi exhibition, où il retrouvera les Français Ugo Humbert (ATP 35), vainqueur en juin sur le gazon de Halle, et Lucas Pouille (ATP 155), ancien N.10 mondial.

"La compétition me manque", avait-il confié récemment confié à Belga. "Faire un ou deux matches, mi-décembre, à l’approche du départ pour l’Australie, c’est une bonne occasion de voir où j’en suis physiquement, tennistiquement, et de mettre des choses en place pour entamer la nouvelle saison. Je suis toujours aussi déterminé et je vais essayer de retrouver cette spontanéité, cette légèreté dans mon jeu pour refaire de belles choses sur le circuit."