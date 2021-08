L’Italienne Camila Giorgi a créé la surprise en battant dimanche en finale du tournoi WTA 1000 de Montréal la Tchèque Karolina Pliskova, sixième joueuse mondiale et tête de série N.4, 6-3 7-5 au terme d’un match bien maîtrisée.

La 71e joueuse mondiale, qui avait déjà battu la Tchèque en 8e de finale du tournoi olympique à Tokyo, s’est offert son 3e titre sur le circuit féminin WTA en survolant la première manche avant une seconde plus disputée, mais logiquement remportée.

A 29 ans, Giorgi s’est montrée tenace, comme sur cette balle de break contre elle à 2-3, où elle s’est arrachée pour l’effacer, enchaîner trois points et s’offrir l’égalisation à 3 jeux partout. Le plus beau point du match avec, dans sa panoplie, passing et revers slicé qui lui ont valu des applaudissements nourris du public.

Après avoir pris le service de son adversaire, elle a ensuite aligné deux jeux successifs avant d’empocher logiquement le gain de la première manche (6-3).

La deuxième manche a débuté comme avait fini la première pour la Tchèque qui, groggy, s’est complètement désunie face à l’Italienne sûre de ses forces, alternant précision sur ses coups et mouvements rapides sur le court.

Menée rapidement 3-1, la Tchèque qui court après son premier titre depuis sa victoire face Madison Keys en finale à Brisbane (6-4 4-6 7-5) le 12 janvier 2020, est toutefois revenue à hauteur de son adversaire au prix d’un effort prodigieux.

Ensuite, les deux joueuses se sont donné coups pour coups, aucune ne parvenant à ravir le service à l’autre jusqu’au dernier break synonyme de victoire finale pour l’Italienne 7-5.

L'ex-N.1 mondiale, qui lorgnait la victoire sur les bords du fleuve Saint-Laurent, concède le troisième revers de l’année 2021 en finale, après ceux de Rome et de Wimbledon.

Quant à Giorgi, elle inflige une quatrième défaite à son illustre adversaire qui décidément fait des complexes, puisqu’elle s’était encore inclinée devant l’Italienne sur le gazon d’Eastbourne (2-6 6-2 6-2) en juin.