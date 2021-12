Benoit Paire est un joueur haut en couleur du circuit masculin de tennis. Régulièrement auteur de pétages de plombs sur les terrains, il flirte souvent avec les limites du fair-play, malgré son talent indéniable. Depuis le début de la pandémie, le Français a beaucoup de mal à trouver de la régularité et à prendre du plaisir sur les courts, notamment en raison de l’absence de public et il a perdu de nombreuses places au classement ATP (46e). Une nouvelle tuile pour lui, il vient d’être testé positif au Coronavirus alors que le joueur doit tout bientôt commencer une nouvelle saison, en Australie.

L’actuel 46e mondial a posté un message de ras-le-bol sur ses réseaux sociaux : "Bonjour je m’appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement, j’en peux plus de votre Covid de merde !! Comment je vais ? À cause du Covid, j’ai le nez qui coule. Mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête. L’année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon. […] C’est secondaire mais l’ATP vous défendez comment les joueurs dans mon cas ?"

Un cri du cœur d’un joueur en souffrance mentale, un de plus. Bien évidemment, les risques sanitaires accrus liés aux voyages sont intrinsèques à son métier. Mais le joueur ne semble plus vraiment en mesure de les assumer, sans doute encore un peu plus fragilisé par la période compliquée que tout le monde traverse actuellement. On ignore ce qu’attend le joueur de la part de l’ATP en interpellant ces instances, mais il semblerait nécessaire qu’un encadrement psychologique un peu plus développé puisse encadrer les joueurs en pareil cas, et il faut bien admettre qu’ils sont nombreux. Si tous ne le vivent pas aussi mal, un encadrement personnalisé ne pourrait être que bénéfique à ceux qui en ont besoin !