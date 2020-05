Tennis amateur : "10.000 euros de perte par semaine"

Le tennis est probablement avec l'athlétisme, dont les meetings, championnats et compétitions ne pourront avoir lieu avant le 1er août (les interclubs ayant déjà été annulés pour cette année), le sport amateur le plus impacté par les nouvelles mesures du conseil national de sécurité. L'AFT (la fédération francophone de Tennis) n'a pas encore pris position de manière ferme et définitive sur le report des interclubs.

"Les interclubs régionaux pourront avoir lieu à partir du mois d'août en fonction évidemment de l'évolution de la situation" explique André Stein, le président de l'AFT. "Et les interclubs nationaux en septembre. Pour les tournois programmés initialement en juillet, on tentera évidemment de les reporter en août. Le souci évidemment, c'est que toute cette activité va être ramassée sur quelques semaines. Nous laisserons les clubs choisir s'ils souhaitent privilégier les interclubs ou leurs tournois."

Mais pour les clubs, cette échéance du 1er août signifie surtout l'annulation des tournois d'été organisés pendant les vacances scolaires. Une perte sèche de plusieurs milliers d'euros pour de nombreux clubs, dont celui d'Ohey (entre Andenne et Ciney).

"Une semaine de tournoi, c'est 300 joueurs qui fréquentent nos terrains" explique Arnaud Paulet, le président du TC Ohey. "A ça, il faut ajouter les accompagnants. Au total, nous sommes en permanence entre 50 et 80 au club. Avec le bar et le restaurant, ça représente une perte de 10.000 euros de chiffre d'affaire par semaine, soit entre 5 et 6.000 euros de bénéfice." De l'argent dont le club, qui organise 5 tournois sur l'été (dont 3 en juillet) a inévitablement besoin pour garantir la survie de ses installations.

C'est aussi le cas du TC Bayard à Dinant. "Notre tournoi, c'est 9 jours de fête pour des centaines de joueurs et de sympathisants" explique Julian Clarenne, le président. "Cette date du 31 juillet, c'est une énorme perte pour nous. J'espère maintenant que l'AFT va privilégier les interclubs aux tournois et les organiser entre août et septembre pour mettre tous les clubs sur un même pied d'égalité et nous permettre à chacun de sauver une demi-saison."