Suivez le tirage au sort du tableau final de Roland-Garros en direct (Live vidéo 19h)

L'un des événements les plus attendus pour la planète tennis se passe en ce mois de mai, le deuxième Grand-Chelem de la saison: Roland-Garros. Les qualifications touchent à leur fin et le tableau-final sera connu ce jeudi. Qui héritera de Rafael Nadal, Karolina Pliskova, Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic ou encore Simona Halep? Qui nos Belges affronteront-ils? Quel tableau sera le plus «accessible» vers la finale? Éléments de réponse lors du tirage au sort ce soir, en direct vidéo sur RTBF.be/sport.