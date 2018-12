Steve Darcis: "Une belle récompense de tous les efforts"

Steve Darcis était aux anges après sa victoire, lundi, au premier tour du tournoi ATP 250 sur dur de Pune, en Inde, doté de 527.880 dollars. Le Liégeois, 34 ans, qui n'avait plus joué depuis plus d'un an en raison d'une blessure au coude droit, a battu 6-3, 6-4, l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 73), tête de série N.6 du tableau. "Je suis super content !", s'est exclamé le Liégeois. "Après 400 jours sans jouer, je ne pouvais pas espérer mieux".

"C'est une belle récompense de tous les efforts fournis ces derniers mois pour pouvoir jouer ici à Pune", explique-t-il. "C'était en quelque sorte déjà une victoire d'être ici, mais comme j'ai gagné, cela rend les choses encore plus belles. Les conditions de jeu ne sont pas évidentes, avec l'altitude et la chaleur. Mais je ne vais pas me plaindre", sourit-il. "Je n'ai peut-être pas disputé mon meilleur match, mais je me suis bien accroché et je ne lui pas donné beaucoup de points. C'est un bon joueur. Et j'ai gagné, ce qui est le plus important."

Steve Darcis achève donc 2018 - ou commence 2019, c'est selon - de la plus belle des manières. Au deuxième tour, en Inde, le Sprimontois affrontera l'Américain Michael Mmoh (ATP 103), 20 ans. Pas insurmontable, de prime abord.

"Je suis en train de les regarder un peu, car je ne les connais pas", poursuit-il. "Je sais simplement qu'il s'agit de deux bons joueurs, qui frappent fort dans la balle et pour qui le dur est la meilleure surface. Je pense que ce sera un match intéressant. En tout cas, je ne me dis pas que je n'ai aucune chance. Là, je vais surtout essayer de savourer un peu, car les émotions ont tout de même été assez fortes", conclut-il.