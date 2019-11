Steve Darcis sur le nouveau format de compétition : "Arrêtez de parler de Coupe Davis"

Le format de la Coupe Davis a changé et la première édition se déroule actuellement à Madrid. Une réforme orchestrée par Gerard Pique, international espagnol et défenseur du FC Barcelone. Autrefois disputée sur plusieurs mois dans plusieurs pays, elle est désormais rassemblée en une seule et même ville dans une phase finale d’une semaine confrontant 18 équipes. Une sorte de Coupe du monde du tennis.

Et Mister Coupe Davis, comme on l’appelle chez nous, voudrait d’ailleurs que l’on n’associe pas le nom de Coupe Davis à la compétition remodelée. Steve Darcis l’a expliqué dans un tweet : "Quel honneur… quelle émotion de jouer pour son pays une fois de plus mais s’il vous plaît, arrêtez de parler de Coupe Davis !!!! #La Coupe Davis est morte #La Coupe du Monde est de retour."

Malheureusement pour le joueur, l’appellation officielle n’a pas changé. Même si finalement, est-ce le nom qui importe vraiment?

La Belgique a remporté sa première rencontre ce lundi contre la Colombie (2-1). Steve Darcis et David Goffin ont remporté leur simple, Sander Gille et Joran Vliegen se sont inclinés de justesse en double. Les Belges jouent leur deuxième rencontre face à l’Australie ce mercredi.