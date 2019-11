Steve Darcis, le paradoxe d'une carrière

Et si Johan Van Herck titularisait Steve Darcis en tant que deuxième joueur de simple ? La sélection ne sera sans doute communiquée officiellement que lundi matin mais il apparaît de plus en plus probable que Steve Darcis honorera une 34e sélection en simple. Pourtant, au lendemain du tournoi d’Anvers, Johan Van Herck avait confié que le choix du 5e joueur appelé pour cette phase finale avait été la décision la plus difficile à prendre dans sa carrière de capitaine.

A l’époque le choix se portait sur Bemelmans et Darcis. Demain il se fera entre Darcis et Coppejans et il ne sera pas plus simple pour la cause. En février, l’Ostendais a été héroïque au Brésil pour arracher presque à lui seul la qualification pour Madrid.