Steve Darcis : "Le business passe avant tout le reste, une fois de plus"

Au moment de contacter Steve Darcis, jeune retraité du tennis professionnel, l’idée était de parler avec lui de l’entraînement sans raquette, dans cette période de confinement. Souvent blessé au coude, à l’épaule, au poignet, il a plusieurs fois expérimenté cette situation-là. Quels sont ses trucs et astuces ? On lui a quand même glissé l’une ou l’autre questions sur le chamboulement du calendrier tennis… Par écrit. Avec smileys.

Steve tout d’abord comment ça va ?

C’est forcément un peu compliqué pour l’instant, comme pour tout le monde :- (

Et en plus, il faut se dire que ça va durer :- (

Vous êtes désormais le responsable du team Pro de l’AFT. Y a-t-il encore moyen de bosser ?

J’avoue que c’est difficile. Pour les pros, c’est un peu la cata. On n’a pas le droit de les entraîner sur un terrain, même chez ceux qui en ont un personnel. C’est ch… Alors forcément on a donné un programme avec le préparateur physique, pour aller courir. Quelques exercices notamment pour faire de " l’intermittent ". Ceux qui ont un terrain font un peu de frappes " à blanc ", des déplacements. Et chez eux, ils font de la mobilité, du renforcement, du gainage. Ils sont obligés de le faire tout seul car on ne peut avoir de contacts avec personne. C’est normal, comme tout le monde.

Et vous ?

J’ai acheté un vélo de spinning pour ne pas prendre 40 kg pendant les 6 semaines :-) Il va arriver.

Mais bon c’est moins facile pour les joueurs car on est dans l’inconnu total par rapport à la reprise. On essaye juste de limiter la casse. Il faut donc profiter de ces moments-ci pour refaire du fond et renforcer la base. On s’adaptera, de toute façon.

Justement, vous pensez qu’un certain type de joueur sera avantagé à la reprise ?

C’est tellement dur de retrouver le rythme après autant de temps. Difficile de mettre quelqu’un en tête de liste. Les tout tout bons vont retrouver leur rythme plus rapidement. Ça va être plus dur pour les joueurs de niveau moyen qui vont devoir tout de suite jouer des matchs de haut niveau.

Difficile de combler le manque de raquette ?

Oui, c’est clairement l’enfer, quand tu ne peux pas jouer.

Oui vous avez connu ça. Vous faisiez comment ? Il y a des exercices " mentaux "?

Oui et moi en plus parfois je ne pouvais pas faire de physique. Alors je faisais beaucoup d’exercices de visualisation mentale. Te voir en train de jouer, te voir en train de faire des matchs, de t’entraîner même. Mine de rien, ça fait travailler ton esprit et ça favorise le retour à l’entraînement.

Quel type de visualisation ?

Tu visualises tes impacts. Tu visualises tes coups gagnants, à l’exact endroit où tu dois toucher la balle. Je pense que c’est important de le faire. En tout cas moi ça m’a beaucoup aidé.

Mais c’est clair que tout le monde va avoir faim de tennis. Tout le monde va être motivé et ça promet une reprise sur les chapeaux de roues. Maintenant, ils ont mis la date du 8 juin. J’émets quand même certains doutes. Je pense que l’attente va être plus longue.

A ce propos que pensez-vous du report de Roland Garros et la façon assez unilatérale dont cela s’est fait ? La Laver Cup qui ne veut pour l’instant pas changer de date et qui serait donc concomitante ?

Ben je trouve dommage qu’il n’y ait eu aucune concertation. Que tout le monde décide comme ça, dans son coin. Encore une fois on fait passer le business avant le reste dans ce monde d’égoïstes qu’est le tennis. C’est un peu triste. Mais bon je ne suis pas forcément surpris ;-)

Donc mauvaise idée de déplacer Roland ?

Le déplacer pour que Roland puisse se jouer je comprends bien et c’est assez logique mais si tout le monde pouvait y mettre du sien et se concerter pour avancer dans le calendrier, ce serait plus logique, non ?

Mais avec les barrages de Coupe Davis au même moment que les qualifs de Roland, je ne sais pas comment ils vont s’organiser. Tout va devoir encore changer…

Merci, Steve. Et patience donc…

Oui, courage à tous. Et surtout que tout le monde fasse attention. Restez chez vous ;-)