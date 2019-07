Steve Darcis éliminé au premier tour à Gstaad

Steve Darcis a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis de Gstaad en Suisse, une épreuve ATP 250 sur terre battue dotée de 524.340 euros, mardi.

Le Liégeois, qui a fait jouer son classement protégé, a été battu par le Portugais Joao Sousa, 5e tête de série, 30 ans, 49e mondial. Steve Darcis, 35 ans, 198e joueur du monde, s'est incliné sur un double 6-4 en 60 minutes de jeu.

Sander Gille et Joran Vliegen, victorieux dimanche de leur premier tournoi ATP en double à Bastad en Suède, sont inscrits en double et doivent jouer contre les Espagnols Pablo Andujar et Gerard Granollers au premier tour.