Steve Darcis effectuera sa rentrée face à Carballes Baena, après plus d'un an d'absence

Après plus d'un an d'absence en raison de sa blessure au coude, Steve Darcis effectuera sa rentrée face à l'Espagnol de 25 ans, Roberto Carballes Baena, 73e joueur du monde et tête de série N.6, au premier tour du tournoi de tennis de Pune, en Inde, épreuve ATP sur surface dure dotée de 527.880 dollars. Le Liégeois, inactif depuis 12 mois, a pu rentrer dans le tableau final grâce au système du classement protégé.

Les deux joueurs ne se sont encore jamais rencontrés sur le circuit ATP. Steve Darcis, 34 ans, effectue ainsi son retour après plus d'un an d'absence. Son dernier match remonte au 26 novembre 2017 lors de la finale de la Coupe Davis contre la France à Lille face à Lucas Pouille.

Il sera le seul Belge engagé dans le tableau final en Inde. Ruben Bemelmans (ATP 119) a été battu samedi au premier tour des qualifications face à la l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 184) 5-7, 6-3 et 6-1.