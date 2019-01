Steve Darcis déjà proche du top 300 ATP, le haut du classement inchangé

Grâce à sa demi-finale à Pune pour son retour à la compétition après plus d'un an d'absence, Steve Darcis pointe au 315e rang du premier classement de l'année des joueurs de tennis, publié lundi par l'ATP. Darcis n'était plus classé depuis fin novembre. Alors que la saison vient de reprendre, le haut du classement est inchangé, avec le Serbe Novak Djokovic en tête.

Éliminé au premier tour du simple à Doha, où il a ensuite remporté le double, David Goffin figure toujours en 22e position. Ruben Bemelmans, 116e, gagne une place. Arthur De Greef, 200e, grimpe de quatre positions. Il retrouve le top 200 après presque un an. Kimmer Coppejans (216e) est en recul de quatre places alors que Joris De Loore (300e) en grappille trois.

La hiérarchie mondiale reste inchangée: Djokovic, demi-finaliste à Doha, devance toujours Rafael Nadal et Roger Federer. Les membres du top-10 vainqueurs ce week-end comme le Sud-Africain Kevin Anderson (Pune) et le Japonais Kei Nishikori (Brisbane) conservent respectivement leurs places de 6e et 9e mondiaux.