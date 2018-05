Stan Wawrinka: "Encore un peu à la traîne physiquement"

Finaliste l'an passé, Stan Wawrinka a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros par l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (ATP 67). L'Espagnol, 34 ans, s'est imposé 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3 après 3 heures et 30 minutes de jeu. "C'est une grosse déception de perdre un match comme ça alors que j'étais proche" a confié le Suisse. "Mais cela faisait un an que je n'avais pas joué un match en cinq sets. Au quatrième, je commençais déjà à coincer un peu physiquement. Et il y a encore des choses que je n'ai pas pu faire à l'entraînement. Il y encore plein de choses qui me manquent tout simplement. Il faut l'accepter. En même temps, il y a beaucoup de positif aujourd'hui. Je suis beaucoup plus proche d'où je veux aller que le résultat et le classement (30e mondial) ne peuvent le laisser penser. Mentalement, c'est difficile quand on voit que physiquement on est encore un peu à la traîne. Durant toute ma carrière, j'ai fait en sorte de me sentir très fort physiquement dans ce genre de match. Je me sens prêt à en gagner. J'ai juste besoin de victoires difficiles pour continuer à progresser."