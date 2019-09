Sofia Kenin stoppe Elise Mertens à Wuhan

Elise Mertens (WTA 24) a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA de Wuhan. Notre compatriote a trébuché face à Sofia Kenin, victorieuse à Guangzhou le week-end dernier.



Ce duel entre deux joueuses en forme a été très disputé. Il a tourné à l’avantage de Kenin après 3 sets accrochés et deux heures et 25 minutes de match : 4-6, 6-4, 7-6.



Mertens, demi-finaliste à Osaka, a été breakée la première mais elle a remporté la manche initiale (6-4). Le scénario s’est inversé dans le deuxième set. La jeune américaine a perdu sa mise en jeu avant d’effacer son retard et d’égaliser à une manche partout.



La Louvaniste a fait preuve de sang-froid et de caractère dans une fin de rencontre tendue. A 5-5, elle a été menée 0-40 sur sa mise en jeu avant d’aligner les cinq points suivants. Kenin a résisté à la pression et la place pour les 1/8e de finale s’est jouée au tie-break.



Le jeu décisif a été à l’image du match : indécis et accroché. Kenin a fini par émerger.



En huitième de finale, l’Américaine, 17e mondiale, affrontera Ashleigh Barty ou Caroline Garcia.