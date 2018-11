Simona Halep termine aussi à la première place des gains sur le circuit WTA

La N.1 mondiale Simona Halep est la joueuse qui remporté le plus d'argent sur le circuit du tennis féminin WTA en 2018. La Roumaine a gagné près de 7,5 millions de dollars (6,5 millions d'euros). Elise Mertens, la N.1 belge, se classe 17e avec 2.364.006 dollars (1.969.985 en simple et 394.021 en double), soit un peu plus de 2 millions d'euros.

Halep a décroché cette année trois titres dont Roland Garros. Elle a ainsi récolté quelque 7.409.564 dollars de gain. La Danoise Caroline Wozniacki, 3e à la WTA, occupe la deuxième place. La lauréate de l'Open d'Australie a récolté 6.657.719 dollars (5,84 millions d'euros).

La troisième place revient à la Japonaise Naomi Osaka, qui a écrit l'US Open à son palmarès. Elle a gagné 6.394.289 dollars (5,61 millions d'euros) de prix.

Trois autres joueuses ont dépassé la barre des cinq millions de dollars de gains: L'Ukrainienne Elina Svitolina, vainqueur du Masters (5.737.247 dollars/5 millions d'euros), l'Allemande Angelique Kerber qui s'est imposée à Wimbledon (5.686.362 dollars/4,99 millions d'euros) et l'Américaine Sloane Stephens (5.068.099 dollars/4,45 millions d'euros).

Le reste du top 10 se compose de l'Américaine Serena Williams (3.770.170 dollars/3,31 millions d'euros), des Tchèques Karolina Pliskova (3.539.050 dollars/3,10 millions d'euros) et Petra Kvitova (3.301.389 dollars/2,89 millions d'euros) et de la Néerlandaise Kiki Bertens (3.163.688 dollars/2,77 millions d'euros).

Alison Van Uytvanck est 58e (658.894 dollars/578.176 euros), Kirsten Flipkens 59e (643.250 dollars/564.403 euros), Yanina Wickmayer 118e (319.058 dollars/280.000 euros).