Sharapova va faire sa rentrée après cinq mois d'absence

Finale 2012 : Victoria Azarenka - Maria Sharapova - Australian Open 2012 - 28/01/2012 La Belarusse Victoria Azarenka a battu la Russe Maria Sharapova en deux sets 6-3, 6-0 et s'offre son premier titre en Grand Chelem. Victoria Azarenka a commis deux doubles-fautes et quelques erreurs sur son premier jeu de service. La Russe a ensuite tenu le sien pour mener 2-0. Ce fut le début de la fin pour Sharapova, qui n'a plus marqué qu'un jeu contre 12 à Azarenka. Sa nervosité envolée, la Bélarusse a commencé par répondre coup pour coup à la puissance de Sharapova. Puis sa mobilité supérieure lui a permis de prendre le dessus, aidée il est vrai par la maladresse de son adversaire, qui a commis 30 fautes directes (12 pour Azarenka). Après un premier set disputé, le second aura été à sens unique, plié en 36 minutes par Azarenka, qui a mérité son titre.La Bélarusse profite de son premier succès dans un tournoi du Grand Chelem pour devenir la 21e joueuse numéro 1 mondiale de l'histoire. Victoria Azarenka, victorieuse de 10 tournois WTA, occupera en effet lundi le prestigieux strapontin au classement WTA devant la Tchèque Petra Kvitova et Maria Sharapova.