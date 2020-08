Serena Williams bat sa sœur Venus et file en quarts à Lexington

Dans le duel des soeurs Williams, la logique du classement à été respectée. Serena (9e) s'est imposé à l'issue d'un long combat face à son ainée, Venus (67e), ce jeudi, 3-6, 6-3, 6-4, et décroche ainsi sa place pour les quarts de finale du tournoi de Lexington.

A 40 ans, Venus Williams aura vendu chèrement sa peau, à l'instar du premier set où pourtant breakée d'entrée par sa cadette, elle a ensuite enchaîné 5 jeux d'affilée pour venir l'emporter en 41 minutes.

Dans la deuxième manche, le bras de fer entre les deux sœurs aura duré jusqu'au 6e jeu, où Serena a fini, après plusieurs tentatives, par faire le break, pour ensuite s'adjuger le set.

La manche décisive a ensuite fini par tourner à l'avantage de la tête de série N.1 du tournoi, à l'issue d'une partie de plus de 2h20, où il y aura eu beaucoup de déchets et de mises en jeu concédées de part et d'autre.

En 31 rencontres entre les deux sœurs, c'est Serena, 38 ans, qui mène largement avec 19 victoires contre douze pour Venus.

Serena Williams, qui fait à Lexington son retour à la compétition après plusieurs mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, affrontera pour une place en demi-finale soit sa compatriote Shelby Rogers (116e mondiale) soit la Canadienne Leyla Fernandez (120e).