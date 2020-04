Serena Williams affronte… Serena Williams (et ce n'est pas facile)

Serena Williams avait déjà affronté (et battu) sa sœur Venus, mais en cette période perturbée pour le monde du sport, l’Américaine a découvert une autre adversaire coriace dans sa famille… à savoir elle-même !

L’ancienne numéro 1 mondiale a posté une vidéo sur le réseau social TikTok, où elle s’amuse à jouer contre elle-même dans son jardin, et à finir le point de façon spectaculaire.

Serena et Serena s’effondrent ensuite sur un transat pour un petit échange verbal : "Tu es forte…", "Tu n’es pas mal non plus", s’auto-complimentent les nouvelles "jumelles" Williams.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même…