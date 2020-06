Selon Murray, l'Adria Tour organisé par Djokovic "n'était pas une bonne chose"

Andy Murray (ATP 129) estime que l'Adria Tour, tournoi organisé par Novak Djokovic dans les Balkans dont trois joueurs ont été testés positifs au coronavirus, n'était pas une bonne idée.

"J'ai toujours eu une bonne relation avec Novak", a expliqué Murray, dont les propos ont été rapportés par les médias britanniques. "Avec le recul, ce qu'il s'est passé là-bas, ce n'est pas une bonne chose. Quand on traverse une période comme celle-ci, il est important que tous les athlètes de haut niveau du monde entier montrent que nous prenons ça au sérieux, que nous respectons les mesures de distanciation sociale."

Djokovic a organisé à Belgrade (Serbie) et à Zadar (Croatie) une série de rencontres exhibition, sous le nom de l'Adria Tour. Les joueurs et le public n'ont pas respecté les mesures de sécurité concernant le coronavirus. Trois joueurs, Grigor Dimitrov (ATP 19), Borna Coric (ATP 33) et Viktor Troicki (ATP 184) ont été testés positifs au Covid-19. L'épouse de Troicki, l'entraîneur de Dimitrov et le préparateur physique Djokovic ont également contracté le virus. La situation de Djokovic n'est pas encore claire. Il aurait passé un test lundi matin à Belgrade, selon la presse locale.

L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) a également pris part au tournoi de Djokovic avant de se rendre en France disputer l'Ultimate Tennis Showdown, où l'on retrouve aussi David Goffin (ATP 10).

Murray lui-même a participé à un tournoi exhibition en Angleterre, son premier match en sept mois. Toutes les mesures de sécurité sanitaires y étaient respectées.