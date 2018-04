Sander Gille et Joran Vliegen se hissent en demi-finale à Tunis

Sander Gille et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du Challenger de Tunis, un tournoi sur terre battue, jeudi, en Tunisie.



La paire belge, alignée récemment en Coupe Davis, a battu le duo formé par le Brésilien Marcelo Demoliner et le Suédois Robert Lindstedt, première tête de série, 7-6 (8/6), 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

En demi-finale, Gille et Vliegen affronteront soit la paire britannique Liam Broady/Scott Clayton, soit la paire ukraino-slovaque Denys Molchanov/Igor Zelenay.