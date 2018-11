Sander Gille et Joran Vliegen s'imposent en double en Vendée

Sander Gille et Joran Vliegen ont remporté le double messieurs du Challenger de Mouilleron-le-Captif, dimanche en Vendée (ouest de la France). Les Limbourgeois, têtes de série N.3de ce tournoi en salle sur surface dure d'une dotation de 85.000 euros, ont battu en finale la paire composée du Monégasque Romain Arneodo et du Français Quentin Halys sur le score de 6-3, 4-6 et 10/2 dans le super tie-break, après 1 heure et 10 minutes de jeu.

Romain Arneodo et Quentin Halys avaient éliminé Kimmer Coppejans et Ruben Bemelmans au 1er tour.

Sander Gille et Joran Vliegen ont décroché leur 12e titre en double sur le circuit Challenger, le 7e cette saison. Ils s'étaient imposés au Challenger de Brest le 28 octobre dernier.