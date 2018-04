Sander Gille et Joran Vliegen ont été éliminés en demi-finales du Challenger de Tunis, épreuve sur terre battue doté de 75.000 dollars, vendredi, en Tunisie.

La paire belge, alignée le mois dernier en Coupe Davis, a été battu l'Ukrainien Denys Molchanov et le Slovaque Igor Zelenay 6-4, 4-6 et 10/3 au super jeu décisif en 1 heure et 16 minutes de jeu.