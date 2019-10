Sander Gille et Joran Vliegen éliminés au 1er tour du double à Vienne

Joran Vliegen et Sander Gillé au tournoi d'Anvers - Tennis - Anvers - Joran Vliegen - Sander... Même après l'élimination de David Goffin, dès le deuxième tour, il reste des joueurs belges au tournoi d'Anvers. Joran Vliegen et Sander Gillé sont en demi-finale du double, et ils ont bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Et donc d'inscrire un quatrième tournoi ATP à leur palmarès. L'année 2019 a été un tournant important pour eux. Avant, ils menaient leur carrière dans des tournois challengers. Et maintenant, ils disputent des tournois ATP (et ils en gagnent, donc), et des Grands Chelems. Ils participent aussi, désormais, à des matches de Coupe Davis. Pour peu que le capitaine Johan Van Herck les sélectionne (et il n'y a aucun doute à avoir), ils seront des éléments très importants, dans l'équipe belge, lors de la prochaine phase finale de la nouvelle Coupe Davis, à Madrid. Entretien avec les meilleurs joueurs de double belges du moment...