Sander Gille et Joran Vliegen dans le dernier carré du double anversois

Sander Gille et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les demi-finales du double de l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, une épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros, jeudi à la Lotto Arena. La paire belge, tête de série N.4, a écarté en quarts de finale (2e tour) le Mexicain Santiago Gonzalez et le Pakistanais Aisam-ul-Haq Qureshi en deux sets 6-4, 6-2 et 1 heure et 1 minute de jeu. Le tandem belge affrontera pour une place en finale soit les Argentins Guido Pella et Diego Schwartzmann soit la paire tête de série N.2 formée par l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury. Gille et Vliegen sont les derniers Belges en lice en double. Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans ont été sortis 6-3, 6-4 au 1er tour par les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies (N.1), vainqueurs de Roland Garros et demi-finalistes à l'US Open cette saison, mercredi.

Steve Darcis et Arnaud Bovy ont eux été été éjectés du tableau au terme d'une rude bataille en deux sets, 7-6 (7/5), 7-5, qui a tourné en faveur de l'Uruguayen Pablo Cuevas et de l'Argentin Maximo Gonzalez. Sander Gille (28 ans) et Joran Vliegen (26 ans) ont remporté deux titres ATP cet été à Bastad, en Suède, et à Gstaad, en Suisse, avant d'ajouter le tournoi chinois de Zhuhai à leur tableau de chasse fin septembre. Leur palmarès comprend aussi treize Challengers, dont celui de Bratislava cette année.