Sander Gille et Joran Vliegen chutent aux portes de la finale à Saint-Petersbourg

Sander Gille et Joran Vliegen n'ont pu se qualifier pour la finale du double au tournoi de tennis ATP 250 de Saint-Pétersbourg, en Russie, épreuve sur surface dure dotée de 1,18 million de dollars, vendredi en Russie.

La paire belge de Coupe Davis, tête de série numéro 2, a été écartée en effet en demi-finales par les Italiens Matteo Berrettini et Simone Bolelli en deux sets - 7-5, 7-5 - et 1 heure 24 minutes de jeu.

Battus au premier tour de l'US Open, les deux Belges signent cependant la meilleure saison de leur carrière. En juillet, ils ont en effet remporté, coup sur coup, les tournois de Bastad et de Gstaad, leurs premiers sacres ATP. Une semaine plus tard, Sander Gille, 28 ans, et Joran Vliegen, 26 ans, s'inclinaient en finale à Kitzbühel. Ils comptent aussi 13 victoires sur le circuit Challenger en 21 finales, dont celle perdue le 7 septembre à New Haven.