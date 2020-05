Samuel Deflandre, nouveau secrétaire général de l'AFT: "Il est temps de s'intéresser au tennis loisir"

Samuel Deflandre est le nouveau secrétaire général de l’Association francophone de tennis (AFT) depuis le 1er mai dernier. Il a pris la succession de Pierre Delahaye, dont il était l'adjoint. Le nouvel homme fort de l'AFT arrive dans une période atypique, sclérosée par le covid-19, même si le bout du tunnel semble proche, avec la réouverture dès ce lundi des courts de tennis, avec des règles de strictes d'hygiène et de distanciation sociale (maximum deux pratiquant(e)s par terrain, en plein air, et un coach à distance sociale respectable)

"Il faut être modeste et dire que c'est une chance que l'on doit à la structure même du tennis, où l'on joue à deux, loin l'un de l'autre, avec un filet qui sépare les protagonistes, nous n'y sommes pas pour grand-chose", explique le nouveau secrétaire général. "On ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les cafétérias ouvrent avant le secteur Horeca. En revanche, j'insiste vraiment sur le respect des règles édictées, le risque sérieux existe, en cas de manquements, que l'on doive faire marche arrière et tout refermer."

Cela représente tout de même un effet positif pour le secteur, qui comme beaucoup d'autres, a souffert pendant deux mois. Cela va permettre aux clubs d'obtenir des rentrées de cotisations, la possibilité de redonner certains entraînements, et de suivre des joueuses ou joueurs autres que les élites sportives officiellement désignées.

Si les courts sont à nouveau disponibles pour les entraînements, il n'est toujours pas question de disputer des compétitions. "On l'espère toujours pour l'été au niveau belge", ajoute Samuel Deflandre, "mais on n'est sûr de rien, sauf du fait qu'il n'est guère possible d'envisager interclubs et tournois sans que les cafétérias soient ouvertes. Vu que l'on n'est sans doute pas près de reprendre au niveau international, les tournois haut de gamme du Belgian Circuit pourraient, qui sait, être l'occasion de renouer avec la compétition pour quelques-unes de nos meilleures raquettes, leur plateau n'en serait que plus relevé, mais on n'en est pas là."

L'objectif pour Samuel Deflandre sera maintenant de se pencher sur le tennis amateur. "Avec l’importante réforme des compétitions et des classements mise en place l’année passée ainsi que cette réorganisation du Centre sportif montois (NDLR: en relation étroite avec Thierry Van Cleemput et Olivier Davin ) nous avons beaucoup travaillé pour les élites et les compétiteurs" conclut Samuel Deflandre. "Il est temps de s'intéresser au tennis loisir, je compte faire des propositions pour en favoriser la pratique."