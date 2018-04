Sam Querrey fait 2-0, la Belgique à un match de l'élimination

Querrey a pour sa part assuré le second point pour les USA, grâce lui aussi à son service. Il s'est imposé en trois sets face à Ruben Bemelmans, 110e mondial : 6-1, 7-6 (7/5), 7-5, en un peu plus de deux heures.

Ruben Bemelmans s’est incliné en 3 sets face à Sam Querrey qui apporte le second point aux USA. Le Belge est difficilement rentré dans la rencontre et ne s'est procuré qu'une seule balle de break sauvée par l'Américain.

Pire même Querrey enfonce le clou avec un double break (5-1) et conclut la première manche 6-1 sur sa seconde balle de set avec un ace. L’Américain ne se pose pas de question. Il y a beaucoup moins d’échange que lors du premier match. On sert et on agresse directement. Et pour le moment, ça paye du côté américain.

Le premier set n’a duré que 25 minutes. Jamais dedans, Bemelmans va se faire breaker directement et va devoir courir après le score. Le Belge a du mal à rentrer dans la partie, en témoigne ses 3 doubles fautes sur ses deux premiers jeux de service.

Un deuxième set disputé au tie break

Dans la seconde manche, Bemelmans lâche enfin ses coups et prend les devants. Le Belge profite des moments où l’Américain ne passe pas ses premières balles. Mais Querrey joue juste et va s’offrir 2 balles de break sauvées par Bemelmans.

Les joueurs vont continuer à empocher leur jeu de service. Et comme dans le premier match, le second set va se décider à la manche décisive. Et à ce petit jeu, c’est cette fois l’Américain qui sort victorieux (7-5 dans le tie break).

Querrey mène deux sets à rien et les USA sont de plus en plus proche d’inscrire leur deuxième point.