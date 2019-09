Ruben Bemelmans remporte le double au challenger de Glasgow

Ruben Bemelmans et son partenaire allemand Daniel Masur se sont imposés en finale du double du tournoi sur surface dure de Glasgow, un Challenger doté de 46.600 euros, dimanche en Grande-Bretagne.

Bemelmans et Masur ont battu le Britannique Jamie Murray et l'Australien John-Patrick Smith, têtes de série N.1 du tournoi, sur le score de 4-6, 6-3 et 10/8 après 1h16 de match.

C'est le 8e titre en double sur le circuit Challenger pour le gaucher limbourgeois de 31 ans après ceux remportés à Aix-la-Chapelle (2010), Vancouver (2012), Aptos et Eckental (2014), Mons et Eckental (2015) ainsi que Tunis (2019). Il compte également un titre sur le circuit ATP, décroché à Los Angeles aux côtés de Xavier Malisse.

Seul Belge engagé en Ecosse, Ruben Bemelmans (ATP 198), tête de série N.8, a été éliminé au 2e tour du simple par le Français Antoine Escoffier (ATP 399), vainqueur sur un double 6-4.