Roland-Garros : Nadal, Djokovic et Federer dans la même moitié de tableau, Goffin contre Musetti au premier tour

Rafael Nadal, tenant du titre et en quête d’un 14e titre, Novak Djokovic et Roger Federer se retrouvent dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, selon le tirage au sort effectué jeudi.

Cette configuration a été rendue possible par le fait que Nadal, 3e mondial, n’était pas d’office dans la partie basse du tableau alors que Djokovic, N.1 mondial et tête de série N.1, était forcément dans le haut. Federer, qui n’a joué que trois matches depuis un an, est tête de série N.8.

David Goffin, lui, affrontera l’Italien Lorenzo Musetti, 76e au classement ATP, au premier tour.