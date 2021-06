Roland-Garros : "Mes chances de gagner ici ne sont pas éternelles", reconnaît Rafael Nadal

Novak Djokovic a remporté une bataille titanesque face à Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros ce vendredi en quatre sets : 3-6, 6-3, 7-5 (7/4), 6-2 en 4h13 de jeu. Les deux hommes nous ont encore offert un spectacle d’un niveau incroyable. Le Serbe affrontera Stefanos Tsitsipas en finale dimanche. Le numéro un mondial serbe avait fait de Roland-Garros l’objectif de sa saison, il vient de surmonter le plus gros des obstacles et a infligé au roi des lieux sa troisième défaite seulement. Les superlatifs nous manquent pour vous conter cette rencontre…

Rafael Nadal, privé d'un éventuel 14ème sacre à Roland-Garros par Novak Djokovic, qui l'a renversé en demi-finale vendredi soir, reconnaît que ses "chances de gagner ici ne sont pas éternelles."

Q: Comment vous sentez-vous après cette défaite dans ce tournoi qui vous a tant réussi ?

R: "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après avoir gagné treize fois, quelque part ça fait moins mal. Je sais que les années passent et que mes chances de gagner ici ne sont pas éternelles, c'était une occasion importante, mais c'est comme ça. Je ne suis pas non plus du genre à faire des grandes célébrations quand je gagne, ni des grands drames quand je perds. Même si ce tournoi est très important pour moi, et qu'il signifie tellement, je suis très conscient que ce n'est pas possible de le gagner quinze ou seize fois. Je l'ai déjà gagné treize fois, ce qui est dingue, et l'année prochaine, je reviendrai si Dieu le veut avec l'espoir et le travail nécessaires pour me donner une nouvelle chance. Quand je viens ici, je suis conscient que je peux gagner, mais aussi perdre, je l'accepte complètement. Je venais avec l'objectif clair de gagner une fois de plus le titre, l'objectif n'est pas rempli, je me suis battu jusqu'au bout, mais ça n'a pas été suffisant. C'est une défaite importante, mais de là à dramatiser, il y a un monde. Je suis triste, bien sûr, j'ai perdu dans le tournoi le plus important de la saison pour moi, mais la vie continue. Ce n'est qu'une défaite sur un court de tennis."

Q: Le troisième set apparaît comme le tournant du match...

R: "On peut dire que c'est la clé parce que ça change complètement la physionomie du match. Mais je n'aime pas beaucoup analyser un match à partir d'un seul point. Au final, la réalité, c'est que, le début du match mis à part, le match était très équilibré, je n'ai pas été capable de faire la différence, comme j'ai su le faire d'autre fois. Par moments, ma balle ne faisait pas assez mal, et lui a bien joué, long, il a fait peu de fautes en général, le mérite lui revient. Je sais que je peux mieux jouer sur ce court, sans aucun doute, mais j'ai donné tout ce que j'avais physiquement et mentalement. J'ai bien joué dans ce tournoi par moments, sans aucun doute. Aujourd'hui, il m'en a manqué un peu. Mon match n'a pas été du tout un désastre. Mais j'ai joué contre un des meilleurs joueurs de l'histoire, il a très bien joué ce match, et moi, il m'a manqué ce supplément de qualité dans ma balle qui l'aurait mis hors de position."

Q: Est-ce le meilleur Djokovic que vous ayez affronté ?

R: "Non... C'est ce que je ressens. Mais je ne pense pas non plus qu'il ait affronté le meilleur Nadal. J'ai fait un match de combat, mais j'ai manqué par moments d'un supplément de précision, de qualité de balle. Ce sont des matches sur un fil, qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre et aujourd'hui, ça a penché en sa faveur."