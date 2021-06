Roland-Garros : Il y a 20 ans, Clijsters perdait sur le fil, en finale face à Capriati

L’édition 2001 du tournoi parisien s’annonce plus ouverte que jamais. Les forfaits de Mary Pierce, la tenante du titre, mais aussi ceux de Monica Seles et Lindsay Davenport poussent la presse belge à se mettre à rêver. Et si 2001 étaient l’année des deux jeunes pépites belges, Justine Henin et Kim Clijsters.

Au début de la quinzaine, les observateurs pointent Justine comme potentielle finaliste à la porte d’Auteuil. Logique quand on jette un œil sur le bilan de Kim. La Limbourgeoise, 14e mondiale, a mal débuté sa saison sur terre battue.

Le bilan est maigre : Un huitième de finale à Miami, une demi-finale à Bol (une épreuve mineure où elle était première tête de série) et surtout deux défaites successives dès le premier match à Berlin et à Rome, les deux gros tournois de préparation à Roland Garros.