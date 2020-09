Roland Garros : fin de saison pour Ysaline Bonaventure, tombée avant l'échauffement

Saison terminée pour Ysaline Bonaventure victime d’une chute regrettable alors qu’elle s’échauffait à Roland-Garros. La Belge souffre d’une grosse entorse du genou avec déchirure partielle du ligament.

La joueuse a raconté sa mésaventure sur Twitter : "Hello à tous, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas dans le tableau des qualifs de Roland Garros. J’ai dû me retirer du tournoi suite à une chute survenue vendredi matin à l’échauffement. J’ai glissé dans la zone de warm up qui venait d’être très maladroitement nettoyée et donc humide. Le diagnostic est tombé, grosse entorse du genou avec déchirure partielle du ligament interne. Je vais devoir rester éloignée des courts pour une période de 4 à 8 semaines et c’est donc synonyme de fin de saison 2020. Grosse déception."

Les circonstances de la chute interpellent évidemment… Comment la joueuse a-t-elle pu se retrouver dans une zone glissante au moment de son échauffement? Les conséquences sont non négligeables pour la joueuse.