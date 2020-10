Roland-Garros: Djokovic s'impose en 5 sets face à Tsitsipas et rejoint Nadal en finale

Novak Djokovic s'invite dans une finale de rêve face à Nadal - Roland Garros 2020 - Demi-Finale -... La finale tant attendue entre le N.1 mondial Novak Djokovic et Rafael Nadal, duodécuple vainqueur de Roland-Garros, aura bel et bien lieu dimanche sur la terre battue parisienne. Vendredi soir, le Serbe a dû s'employer pour disposer du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Après avoir manqué une balle de match dans le 3e set, Djokovic s'est imposé en cinq manches sur le score de 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1. Ce sera le 56e duel entre 'Rafa' et 'Nole'. Si le Serbe mène 29-26 aux confrontations directes, le Taureau de Manacor compte 17 victoires à 7 sur terre battue. A Roland-Garros, Nadal mène 6-1 mais a perdu leur dernier duel à la Porte d'Auteuil, en quarts de finale en 2015. Ce sera aussi la troisième finale entre les deux hommes à Paris après celles de 2012 et 2014, chaque fois remportées en quatre sets par Nadal.