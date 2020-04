Roger Federer: Une course contre le temps

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Voilà sans doute ce qu’une petite voix doit inlassablement fredonner dans la tête de Roger Federer. Avec l’annulation de Wimbledon et le report des Jeux Olympiques, le suisse a vu ses deux objectifs majeurs passer à la trappe. Avant de revenir en 2021 ?

Mais si pour le magicien bâlois, l’éviction de la saison sur terre battue – surface qu’il n’apprécie guère – ne changeait pas grand-chose à son planning (Il est en convalescence après une opération devenue nécessaire au genou droit), celle sur gazon est beaucoup plus dommageable. Il avait d’ailleurs axé sa saison sur un retour en juin sur herbe. Une déception partagée par Federer sur ses réseaux sociaux.

Il est un fait évident que l’ensemble des joueurs et joueuses garderont un gout amer de cette saison. Au niveau des grands rendez-vous, seul l’Australian Open a pu se dérouler normalement. Les compétitions ont été suspendues jusqu’au 13 juillet et les chances de voir l’US Open se disputer (une partie du complexe a été transformé en hôpital), voir Roland Garros (même fin septembre), reste largement sujet à caution.

Et pourtant, selon Steve Darcis, cette annulation pourrait-être une bonne nouvelle pour le numéro 4 mondial. " Oui c’est une déception difficile à gérer. Mais quand on s’appelle Roger Federer, on n’a pas trop de soucis à se faire", explique Monsieur Coupe Davis. " Il sort d’une opération. A la limite, avec tout ce qui se passe, il pourrait être un des seuls gagnants. Au lieu de se retrouver 30ème mondial à la fin de l’année suite à sa blessure, il restera dans le top 5. "