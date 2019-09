Roger Federer sur le come back de Kim Clijsters: "C'est incroyable et super"

Roger Federer a accordé une interview au journal L'Equipe ce jeudi, en marge de la troisième édition de la Laver Cup qui débute vendredi. Le champion suisse est revenu en fin d'entretien sur la sortie de retraite de Kim Clijsters. Il se dit ravi.

"Kim Clijsters vient d'annoncer son come-back, dix ans plus tard, c'est incroyable et super." explique le Suisse. "Son corps est celui d'une femme de 28 ans. Si tu enlèves toutes ces années sans compétition, elle est OK, j'adore cette idée."

"Ce que je dis toujours ; si tu prends le temps de couper, je crois sincèrement que tu peux capitaliser à la fin. À condition que la tête suive le bon chemin" termine l'ex-numéro 1 mondial.