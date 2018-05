Roger Federer redevient N.1 mondial, David Goffin toujours 10ème à l'ATP

Roger Federer a entamé ce lundi sa 309ème semaine en tête du classement mondial des joueurs de tennis, un nouveau record de longévité. Le Suisse de 36 ans retrouve le sommet de l'ATP, cédé il y a cinq semaines à son grand rival Rafael Nadal. L'Espagnol, qui a régné un total de 172 semaines (6ème plus longue période de l'histoire), a cédé le siège tant convoité après son élimination en quart de finale par Dominic Thiem, vendredi au tournoi Masters 1000 de Madrid. Il s'agissait de sa première défaite depuis un an sur terre battue.

L'Allemand Alexander Zverev, vainqueur à Madrid, a conservé la troisième place. Les deux joueurs disputent cette semaine le Masters 1000 de Rome, ultime répétition avant Roland Garros qui débute le 27 mai.

Comme l'an dernier, Roger Federer fait l'impasse sur la saison de terre battue. Il était devenu le plus ancien N.1 mondial le 19 février dernier à 36 ans et 6 mois, plus de 5 ans après avoir quitté cette place, grâce à son 97ème titre ATP enlevé à Rotterdam.

David Goffin, éliminé en huitième de finale dans la capitale espagnole, se maintient une 7e semaine consécutive au 10e rang.

Tombeur de Nadal et finaliste à Madrid, l'Autrichien Thiem n'a pas été récompensé. Il a perdu sa 7e place au profit du Sud-Africain Kevin Anderson (+1), qu'il a pourtant éliminé en demi-finale, et se retrouve 8e.

Ancien N.1 mondial (pendant 223 semaines), Novak Djokovic continue de reculer dans la hiérarchie. Le Serbe n'est plus que 18e, soit six places de moins que lundi dernier.

A l'inverse, le Canadien Denis Shapovalov, qui a atteint le dernier carré à Madrid, est le grand bénéficiaire de la semaine. A 19 ans, il entre dans le Top 30, à la 29e place, grâce à une progression de 14 places.

Ruben Bemelmans, le N.2 belge, a cédé 5 places et n'est plus que 112e. Seul autre joueur belge dans le Top 200, Steve Darcis est 161e (-1).