Roger Federer/Rafael Nadal, le quinzième anniversaire d'une rivalité légendaire

Rafael Nadal et Roger Federer se sont rencontrés 38 fois. Ce n'est pas un record, puisque Nadal et Djokovic se sont déjà affrontés 53 fois. Mais les face-à-face entre l'Espagnol et le Suisse sont davantage inscrits dans l'histoire du sport.

Tout a commencé le 28 mars 2004, il y a tout juste quinze ans, au tournoi de Miami. Ce jour-là, un gamin de 17 ans, un Espagnol pas encore très connu, et pas encore très bien classé (34e mondial) renversait le numéro un, à la surprise générale. Il n'allait pas tarder à confirmer, et à devenir le roi de la terre battue. On ne le savait pas encore, mais ce duel allait devenir un grand classique.

Combien de tournois du Grand Chelem auraient-ils gagné en plus, si "l'autre" n'avait pas existé ? Beaucoup plus, très probablement. Mais c'est Rafael Nadal qui a poussé Roger Federer à être encore meilleur. Et Roger Federer a aidé Rafael Nadal de la même façon. Leurs destins sont liés. Leurs noms aussi, désormais, puisqu'un match entre Federer et Nadal, c'est un "Fedal", pour les amateurs de tennis.

"Tu es pour Federer, ou pour Nadal ?" Cette question est devenue un grand classique des cours de récré, et des courts de tennis. Comme s'il fallait forcément supporter l'un ou l'autre. Mais c'est vrai, c'est un peu cela... Malgré ses efforts pour plaire au public, malgré son palmarès, Novak Djokovic n'atteint pas la popularité des deux autres stars de la raquette, arrivés au sommet avant lui.

Nadal/Federer, Federer/Nadal, c'est l'un des plus grands duels de l'histoire du sport, toutes disciplines confondues. Mais contrairement à beaucoup d'autres "rivaux historiques", ces deux-là s'apprécient et se respectent. Il n'en est pas toujours de même pour leurs supporters...

Leur opposition de style, leur refus de la défaite, leur génie, ont donné lieu à des face-à-face d'une incroyable qualité. A Rome, en 2006, leur finale avait duré plus de cinq heures. Federer avait eu des balles de match, et Nadal avait fini par s'imposer. De 2006 à 2008, les deux hommes se retrouvent trois fois de suite en finale de Wimbledon. Federer gagne les deux premières fois, mais Nadal est de plus en plus proche. En 2008, il s'impose, à l'issue d'un match extraordinaire, certainement l'un des plus beaux de l'histoire du tennis. Aux Internationaux d'Australie 2017, le Suisse bat l'Espagnol, lors du dernier match du tournoi. Le moment est très émouvant, ils ne s'étaient plus rencontrés en finale d'un Grand Chelem depuis six ans. Et Federer offre un démenti des plus clairs à ceux qui le croyaient fini.

Des moments parmi beaucoup d'autres, bien sûr. Chacun s'est fait ses propres souvenirs; chapeau a ses moments préférés. "Rafa" mène 23 à 15, dans leurs confrontations directes. "Rodge" n'en a plus perdu une depuis janvier 2014.

Il y a quelques jours, ils auraient dû se retrouver, en demi-finale du tournoi d'Indian Wells. Mais le premier, blessé, a dû déclarer forfait. Il faudra donc encore patienter, avant l'épisode 39 de la saga. Il se fait attendre depuis octobre 2017...