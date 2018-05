Roger Federer fera son retour à Stuttgart en juin

Roger Federer a choisi le gazon du tournoi de Stuttgart (11 au 17 juin) pour signer son grand retour sur le circuit ATP. C'est le joueur lui-même qui l'a annoncé mercredi sur son compte Facebook.

Le Suisse, numéro 2 mondial, n'a plus joué depuis son élimination au deuxième tour du Master 1000 de Miami au mois de mars. A la suite de cette défaite, il avait alors décidé de faire l'impasse sur la saison sur terre battue et Roland-Garros, comme en 2016 et 2017.

Roger Federer doit défendre son titre à Wimbledon (2 au 15 juillet) remporté l'année dernière. Il avait battu en finale le Croate Marin Cilic. En janvier dernier, l'Helvète a remporté, à l'âge de 36 ans, son 20e titre du Grand Chelem lors de l'Open d'Australie.