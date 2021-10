Roger Federer : à quoi ressemblait le monde le jour de sa première entrée dans le Top 10 ?

Roger Federer a quitté le top 10 du classement mondial de tennis suite à son absence prolongée du circuit. Une première depuis près de cinq ans, et un fait rare depuis 19 ans et sa première entrée dans ce top, il était alors âgé de 20 ans. Mais il s’agit aussi et surtout de ce qui semble se rapprocher fortement de la fin d’une ère. S’il est tout à fait envisageable de revoir prochainement figurer le nom du Suisse dans ce Top 10, l’histoire touche forcément tout doucement à sa fin… Pour tenter de se rendre compte du temps qui est passé depuis cette arrivée parmi la crème de la crème du tennis mondial, on vous propose de faire un petit tour en cette année 2002. Suivez-nous…

En tennis

Des naissances : Emma Raducanu (gagnante du dernier US Open), Leylah Fernandez (finaliste du dernier US Open), Lorenzo Musetti, Clara Tauson (grand espoir de la Justine Henin Academy). Chez les hommes, Lleyton Hewitt trônait sur le tennis masculin cette année-là. Chez les dames, la tête du classement était disputée par Venus Williams et Jennifer Capriati avant de voir Serena Williams s’emparer du trône pour la toute première fois. Kim Clijsters était alors quatrième mondiale en fin de saison, Justine Henin en cinquième position. Les tournois des Grands-Chelem masculins étaient remportés par : Thomas Johansson (Open d’Australie), Albert Costa (Roland-Garros), Lleyton Hewitt (Wimbledon), Pete Sampras (US Open). Le même Lleyton Hewitt remportait également le Masters cette année-là. Les GC féminins eux, revenaient à : Jenifer Capriati (Open d’Australie) et Serena Williams (Roland-Garros, Wimbledon et US Open). L’ancien coach de David Goffin gagnait donc l’Australian Open cette année-là… Federer a traversé les générations, année après année. Plus marquant encore, les deux dernières finalistes du dernier tournoi du Grand-Chelem de la saison n’ont donc quasiment jamais connu "Rodgeur" en dehors du Top 10. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, de la longévité hors-norme du Suisse.

Dans le monde sportif

Des naissances : Jérémy Doku (Belgique – Rennes), Ansu Fati (Espagne – FC Barcelone), Eduardo Camavinga (France – Real Madrid)… En football, la France est championne du monde et d’Europe en titre, et voit le Brésil lui succéder cet été-là sur le toit du monde. Zidane décoche sa frappe supersonique en finale de Champions League, alors que l’Olympique Lyonnais décroche, lui, son premier titre en Ligue 1. Chez nous, c’est Genk qui est titré devant le FC Bruges et Anderlecht. Des joueurs comme Doku, Fati, Camavinga ont toujours connu (ou presque avec les très brèves interruptions au cours des 19 dernières années) Roger Federer dans le Top 10 mondial. Cela semble presque insensé quand on y réfléchit un peu. Au Tour de France, Lance Armstrong s’impose même si cette Grande-Boucle demeurera sans vainqueur en raison du déclassement du coureur. Au Giro, Rik Verbrugghe gagnait la 7e étape et terminait 9e d’un classement final dominé par Paolo Salvodelli.

Dans le reste du monde

En Belgique, Guy Verhofstadt était le Premier ministre en place (pour son premier mandat), Jacques Chirac était élu président de la République Française et les États-Unis d’Amérique étaient dirigés par George W. Bush Junior. En mai 2002, la chambre des députés adopte une loi autorisant, sous conditions, l’euthanasie en Belgique. Dans le reste du monde, Ingrid Betancourt est enlevée par les FARC en Colombie. Le Congrès américain vote une résolution la guerre en Irak. Jimmy Carter, ancien président américain, est nommé Prix Nobel de Paix. Du côté de la culture Dans l’univers animé, Stitch le petit monstre attachant de Disney voyait le jour. Le tout premier film l’Âge de glace sortait dans les salles, tout comme Spirit l’étalon des plaines. Dans les cinémas justement, 2002 a tout de même vu naître des films comme "Astérix et Obélix mission Cléopâtre", "Arrête moi si tu peux", "L’Auberge Espagnole" ou encore le deuxième épisode de la saga Harry Potter (et la chambre des secrets). En ce qui concerne l’écoute de la musique, les MP3 sont répandus chez les jeunes et les plus vieux, alors que l’iPod d’Apple est un petit nouveau dans le milieu. Le monde écoute Nickelback "How You Remind Me" plus que n’importe quel autre titre cette année-là, alors que les radios diffusent Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Eminem, Avril Lavigne, Pink… En Belgique, c’est Las Ketchup et son mythique et non moins mystérieux Aserejé qui cartonne au sommet des écoutes et des ventes, Jean-Pascal et l’Agitateur suivent de près, fort du phénomène Star Academy. Indochine entonne "J’ai demandé à la Lune" pour les plus nostalgiques, alors que les plus romantiques se tournent vers Umberto Tozzi et Lena Ka et leur "Ti Amo" version bilingue.

Pas encore question d’évoquer une fin de carrière

Roger Federer, désormais quarantenaire, était entré dans le Top 10 le 20 mai 2002. Il n’en était sorti que quelques semaines entre juillet et octobre 2002 puis de novembre 2016 à janvier 2017 quand il avait arrêté sa saison 2016 dès juillet, déjà pour soigner un genou. Le mois dernier, il confiait que la plus grande partie de sa revalidation était derrière lui. Il est donc sur la bonne voie pour retrouver les courts et la compétition. Pour le plus grand plaisir de plusieurs générations d’admirateurs. Et il faut bien avouer que face à une telle longévité, on ne peut que s’incliner.