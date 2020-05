Revenir 18 ans en arrière : la Grande-Bretagne contre les annulations en tennis

La fédération britannique de tennis (LTA) a annoncé le retour au calendrier des championnats de Grande-Bretagne de tennis cette année, une première depuis 2002.

La LTA prévoit d'organiser l'épreuve cette automne en salle, a précisé la BBC. Elle réunirait les meilleurs joueurs masculins, féminins, juniors et en fauteuil roulant "à un moment donné cette année".

Les championnats avaient été abandonnés en raison de la baisse d'intérêt.

Les circuits ATP et WTA sont à l'arrêt depuis le mois de mars et l'apparition de la pandémie de Covid-19. Ils ne reprendront pas au plus tôt avant le 1er août. D'où un intérêt croissant pour tous les tournois potentiels de remplacement.

L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray, aujourd'hui 129e mondial, pourrait affronter deux joueurs du Top 50 : Dan Evans (ATP 28) et Kyle Edmund (ATP 44); tandis que Johanna Konta (WTA 14) devrait avant tout redouter Heather Watson (WTA 50) du côté féminin.

La capitaine actuelle de Fed Cup, Anne Keothavong, et Alex Bogdanovic ont été les derniers vainqueurs des championnats de Grande-Bretagne en 2002.