Rétro tennis 2021, les Belges : David Goffin et Zizou Bergs, Elise Mertens et Maryna Zanevska

Après un coup d’œil dans le rétro, pour évoquer l’année 2021 du tennis masculin, puis les surprises et les révélations de la saison féminine, voici le dernier volet de notre rétro "petite balle jaune". Elle concerne les Belges. Elle est toujours commentée par Philippe Dehaes, le consultant "tennis" de la RTBF…

Zizou Bergs © Tous droits réservés Zizou Bergs, en pleine progression Malheureusement, David Goffin est le seul Belge du top 100 masculin. Et il n’y a qu’un seul autre de nos compatriotes dans le top 200. C’est Zizou Bergs. Il a beaucoup progressé, en 2021. Il a gagné ses premiers tournois "challengers", et il a joué quelques tournois ATP. Il sera sans doute bientôt présent dans le tableau final des Grands Chelems. "Il a un profil intéressant", estime Philippe Dehaes. "C’est un garçon qui a une mentalité incroyable. Il aime se retrouver sur des grands terrains, devant du public, et c’est là qu’il peut produire son meilleur jeu. Le petit souci, c’est que pour arriver là, il faut sortir de ce ventre mou dans lequel il est pour le moment. Il progresse, il s’améliore, mais il doit encore faire mieux pour avoir un meilleur classement et performer chaque semaine. Sachant que la rivalité est importante, chez les hommes. Et malheureusement, il est tout seul sur sa planète. Il manque un vivier belge."

Elise Mertens, stable en simple, mais peut sans doute faire encore mieux Depuis plusieurs années, Elise Mertens est d’une grande régularité, aux alentours de la 15e/20e place mondiale. Mais elle n’est jamais entrée dans le top 10, elle n’a plus joué de demi-finale en Grand Chelem, et elle a terminé la saison sur les genoux. En revanche, tout va bien en double. Elle a gagné son deuxième tournoi majeur (avec Aryna Sabalenka), puis son troisième (avec Su-Wei Hsieh). Et elle est devenue numéro un mondiale.

"Si j’étais le coach d’Elise Mertens, je lui demanderais de mettre le double de côté, au moins pendant un an"

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh ont gagné Wimbledon, en 2021 © AFP or licensors Pour donner un coup de boost à sa carrière en simple (et Elise Mertens a toujours dit que c’était sa priorité), ne devrait-elle pas "sacrifier" sa saison de double, en 2022 ? "Moi je répondrais 'Sabalenka', en référence à son ancienne partenaire. Elle a arrêté le double en début d’année, et elle est maintenant numéro deux mondiale en simple. Kim Clijsters avait réussi à combiner les deux, mais personne d’autre n’a fait cela, chez les filles. Si je la coachais, je lui dirais : 'fais-moi plaisir, range le double'. Elle peut le jouer, à certains moments, mais pas dans les grands rendez-vous. Dans les Grands Chelems, elle passe son jour de repos à attendre puis à jouer en double. Je pense qu’elle n’utilise pas bien son énergie, en faisant cela. En revanche, le double l’a fait progresser en simple. Mais ce travail, pour moi, il est fait. Et si elle veut passer le cap, je pense sincèrement qu’elle devrait mettre le double entre parenthèses. Et au moins se donner un an. Si elle fait cela, elle va un peu chuter au classement du double, elle gagnera peut-être moins de sous, mais la porte pourrait s’ouvrir pour son simple".

Maryna Zanevska © Tous droits réservés Maryna Zanevska, un retour qui impressionne Il y a quatre Belges dans le top 100, en cette fin d’année 2021. Il y en a trois qui ont gagné au moins un tournoi, Elise Mertens, Alison Van Uytvanck (deux !), et Maryna Zanevska. Zanevska avait un peu disparu des radars, ces dernières années. Et elle vient de réussir une saison assez incroyable. Philippe Dehaes la connaît particulièrement bien, puisqu’il a été son entraîneur. "C’est une belle leçon d’abnégation, de courage, de volonté, et de détermination. C’est une histoire fantastique". La Belge d’origine ukrainienne était 260e mondiale l’année dernière. Auparavant, elle avait régulièrement flirté avec le top 100, sans parvenir à y entrer. "Le souci, avec elle, n’a jamais été tennistique. Mais elle a souvent été blessée, et elle a toujours été fragile, physiquement et mentalement. Elle a maintenant 28 ans, et elle est devenue une autre joueuse, mentalement. Je pense que c’est cela qui a fait la différence, la gestion de sa carrière, et sa capacité à prendre du recul, à avoir conscience qu’il ne s’agit 'que' d’un match de tennis. Elle a encore de la marge. Quand on est 80e, on peut être 75e ; et quand on est 75e, on peut être 68e, etc. Monter dans le top 20, elle ne le fera probablement pas, mais ce que je lui souhaite, c’est de se maintenir à un haut niveau, et d’être épargnée par les blessures. Elle pourra alors enfin gagner un peu d’argent, parce qu’elle n’a fait qu’en perdre depuis dix ans".

Kaja Juvan, entraînée par Philippe Dehaes © AFP or licensors Encore un peu de belgitude, par entraîneur interposé Philippe Dehaes est depuis le mois de mars le coach belge d’une joueuse slovène, Kaja Juvan. "Cela a été une année difficile pour elle. D’abord, elle a fait le Covid, et elle a été touchée physiquement. Elle a eu du mal à se remettre d’une relation difficile avec son entraîneur précédent. Et elle a eu quelques soucis personnels. Il a fallu gérer cette année. Elle a limité la casse, puisqu’elle termine 2021 dans le top 100." Kaja Juvan fait partie de ces très jeunes joueuses que le grand public ne connaît pas encore très bien. "Elle a un profil intéressant, et elle a beaucoup de points communs avec une fille comme Emma Raducanu. Elle intellectualise pas mal les choses, et elle a suivi un cursus scolaire normal. Il est important de savoir qu’il ne faut pas arracher les enfants de l’école pour pouvoir faire du tennis de haut niveau. Elle n’a pas beaucoup d’expérience. Elle est montée très vite dans le top 100, mais tout reste à faire. Elle est intéressante, et je vais vous raconter une petite anecdote. Elle m’a récemment appelé, pour me dire qu’elle avait fait le bilan de l’année. Elle avait relevé des points qu’elle voulait que l’on améliore, dans notre relation. Je suis un passionné, et elle estimait que je la blessais parfois, dans ma façon de m’adresser à elle. Elle a donc, déjà, la maturité de venir vers moi pour me dire : 'j’ai des informations qui pourraient te permettre d’être un meilleur coach pour moi'. C’est la première fois que cela m’arrive, alors que je fais ce métier depuis vingt ans. Je trouve que c’est une approche incroyable. Elle m’a montré que ce qu’elle veut, c’est être une excellente joueuse de tennis." La saison 2021 est terminée. Ce qu’il faut souhaiter pour 2022, c’est une situation sanitaire apaisée, de belles victoires belges, de belles oppositions, et toutes les émotions que le tennis peut apporter à ceux qui l’aiment.