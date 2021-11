Retour des tournois en Australie avant l'Australian Open en janvier

Après un calendrier chamboulé par la pandémie, les tournois de tennis ATP et WTA en préparation de l'Open d'Australie reprendront en janvier avec, en premier lieu, l'ATP Cup à Sydney, a annoncé jeudi Tennis Australia, la fédération australienne de tennis.

"Ce n'est une nouvelle pour personne que la pandémie, la fermeture des frontières et les taux variables de vaccination ont posé un défi de taille", a déclaré Craig Tiley. "C'est pourquoi nous avons attendu le plus longtemps possible pour garantir des conditions optimales aux joueurs et aux fans, dans un maximum de lieux", a ajouté le directeur général de Tennis Australia.

L'ATP Cup, remportée en 2021 par la Russie, sera suivie la semaine suivante par le Sydney Tennis Classic, un événement qui rassemblera les circuits masculin et féminin (ATP 250 - WTA 500).

Adélaïde offrira quatre tournois, deux ATP 250, un WTA 500 et un WTA 250, en l'espace de deux semaines seulement.

A Melbourne, ce sont trois tournois - deux WTA et un ATP - qui se tiendront du 3 au 9 janvier, avant l'Open d'Australie qui débutera le 17 janvier à Melbourne, pour lequel tous les joueurs devront être vaccinés.

Les tournois de Brisbane, Perth ou Auckland en Nouvelle-Zélande n'auront pas lieu.

Le calendrier d'ouverture de la saison 2021 avait été retardé à plusieurs reprises, en raison de la pandémie. Tous les évènements préparatoires ont eu lieu à Melbourne, avec des joueurs soumis à des quarantaines dans des hôtels pendant 14 jours.