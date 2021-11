Retour chahuté pour Djokovic au Masters 1000 de Paris : "Difficile de trouver le rythme"

Sept semaines après son rêve de Grand Chelem calendaire brisé en finale de l'US Open, Novak Djokovic a connu un retour en simple chahuté au Masters 1000 de Paris mardi soir. Son prochain adversaire sera le vainqueur du duel 100% français entre Gaël Monfils et Adrian Mannarino.

Opposé au Hongrois Marton Fucsovics (40e), Djokovic a fini par s'imposer 6-2, 4-6, 6-3 en deux heures pile.

Une cinquantaine de jours séparait le N.1 mondial de sa dernière apparition en simple, précisément le 12 septembre à New York, quand Daniil Medvedev l'a privé à la fois d'US Open, de Grand Chelem calendaire et de 21e trophée majeur record.

On a d'abord cru à une rentrée sereine de Djokovic, entré sur le court parisien avec quasiment deux heures de retard sur la programmation initiale. D'autant qu'il avait pris - victorieusement - ses marques la veille en double, associé à son compatriote Filip Krajinovic.

Contre Fucsovics, il s'est rapidement échappé 3 jeux à 0, puis un nouveau break lui a offert la première manche 6-2.

Mais les choses se sont ensuite compliquées pour le Serbe, confronté à la fois à plus de répondant de son adversaire hongrois, et lui-même coupable d'un certain nombre d'approximations. Au point de ne pas combler un break précoce lâché à 1 partout dans le deuxième set.

Tout n'a pas été simple non plus dans la manche décisive: il y a bien pris le large 3 jeux à 1, mais Fucsovics est revenu à 3-2, avant de concéder dans la foulée un nouveau break, cette fois définitif.

"C'est un retour à la compétition pour moi après presque deux mois sans jouer de tournoi officiel, donc c'était un peu difficile de trouver le rythme, mais je suis content, c'est une bonne victoire", a apprécié "Djoko".

Son prochain adversaire sera donc Mannarino, qualifié depuis lundi, ou Monfils, vainqueur 4-6, 7-5, 6-3 du Serbe Miomir Kecmanovic (69e).