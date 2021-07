Rafael Nadal troque sa raquette pour un club de golf et participe au championnat des Baléares

Rafael Nadal se repose, loin du tennis, après avoir annoncé qu’il ne participerait pas au tournoi de Wimbledon ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo afin de "laisser son corps récupérer".

Enfin, "repos" est un bien grand mot. Alors qu’il se prépare doucement pour la tournée américaine sur dur, le Matador a profité de ses quelques jours de vacances pour participer… au Championnat de Golf des Baléares. Si son style n’est pas très académique, Nadal nous montre à travers cette petite vidéo toute sa concentration club en main.

On peut également apercevoir que l’Ogre de l’ocre ne perd pas ses petits tics. On remonte bien le gant, on se frotte à gauche et à droite, et c’est parti !