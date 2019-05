Rafael Nadal surclasse Stan Wawrinka et rejoint Tsitsipas en demie

Rafael Nadal (ATP 2/N.2) n'a laissé aucune chance au Suisse Stan Wawrinka (ATP 34) vendredi soir en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 1000 de Madrid, joué sur terre battue et d'une dotation de 6.536.130 euros. Le quintuple lauréat du tournoi (2005, 2010, 2013, 2014, 2017) n'a mis que 68 minutes et deux sets 6-1 et 6-2 pour rejoindre le dernier carré. Il jouera samedi sa 70e demi-finale dans un Masters 1000.

Wawrinka, qui n'avait pas perdu le moindre jeu de service cette semaine, a été breaké à quatre reprises par le Majorquin qui mène désormais 18-3 contre le Lausannois dans leurs rencontres.

Nadal sera opposé à Stefanos Tsitsipas (ATP 9/N.8), 20 ans, pour une place en finale. Le Grec a battu le tenant du titre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4/N.3), 22 ans, 7-5, 3-6, 6-2 après 2h10 de jeu.

Tsitsipas, qui vient d'aligner un 7e match victorieux, a perdu ses trois rencontres jouées à ce jour contre le gaucher de Manacor.

L'autre demi-finale opposera Novak Djokovic (ATP 1/N.1) à Dominic Thiem (ATP 5/N.5). Le Serbe a profité du forfait du Croate Marin Cilic (ATP 11/N.9), victime d'une gastro. Thiem a écourté le retour sur terre battue de Roger Federer, non sans avoir sauvé deux balles de match, 3-6, 7-5 (13/11) et 6-4.