Rafael Nadal remporte son 1000e match sur le circuit et file en 8es de finale à Paris

Numéro 2 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal (N.1) s'est qualifié pour les 8es de finale du Masters 1000 de Paris, tournoi de tennis ATP sur surface dure dotée de 3.901.015 euros, sans spectateurs, mercredi. Il remporte là le 1000e match de sa carrière sur le circuit.

Rafael Nadal, 34 ans, s'est imposé en effet au 2e tour face à son compatriote Feliciano Lopez, 39 ans, 64e au classement ATP, en trois sets 4-6, 7-6 (7/5) et 6-4, au bout de 2 heures 30 minutes de match.

Prenant le service de son compatriote d'entrée de jeu, Feliciano Lopez (21 aces au total) prenait un avantage qu'il n'allait plus lâcher pour remporter la première manche (4-6) en 41 minutes. Les deux hommes se tiendront au coude à coude tout au long du deuxième set se départageant dans le jeu décisif. En 14 confrontations, c'est la première fois que Nadal parvenait à dominer Lopez dans un jeu décisif (7-5). Le plus dur était fait pour le Majorquin qui faisait la course en tête dans la manche décisive avec un break d'avance pour clôturer à 6-4.

Le compteur de victoires dans un tournoi ATP se monte désormais à 1000 pour l'Espagnol (pour 201 défaites). Passé pro en 2001, Rafael Nadal avait remporté son tout premier match chez lui en 2002 au tournoi de Majorque face au Paraguayen Ramon Delgado avant de s'incliner ensuite contre Olivier Rochus au 2e tour.

Seuls trois autres joueurs ont atteint ce cap symbolique dans l'ère Open (depuis 1968), Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) et Ivan Lendl (1068).

Pour une place en quarts de finale, le Majorquin affrontera l'Australien Jordan Thompson, 26 ans, 61e joueur au monde, tombeur du Croate Borna Coric (N.15), 23 ans, 24e mondial, au 2e tour, en trois sets: 2-6, 6-4, 6-2.

Rafael Nadal, vainqueur de Roland-Garros début octobre pour la 13e fois de sa carrière, son 20e Grand Chelem, est à la recherche de son premier titre à Paris, le second sur dur en salle après celui acquis à Madrid en 2005. Un succès dans la capitale française lui permettrait aussi de rejoindre Novak Djokovic avec 36 sacres en Masters 1000. Le Serbe, tenant du titre et cinq fois lauréat à Bercy, ne s'est, lui, pas rendu à Paris.

Plus tôt dans la journée, notamment, l'Allemand Alexander Zverev (N.4) avait rejoint les 8es de finale, grâce à sa victoire en deux manches - 6-2, 6-2 - sur le Serbe Miomir Kecmanovic, 21 ans, 42e à l'ATP. Le 7e joueur du monde, 23 ans, affrontera au 3e tour le Français Adrian Mannarino (ATP 36), 32 ans.

Le Français Richard Gasquet (ATP 56), 34 ans, a lui subi la loi de Diego Schwartzman (N.6), 28 ans, 9e mondial, 7-5, 6-3. L'Argentin sera opposé en 8es de finale à la surprise du tournoi, le jeune Espagnol de 21 ans, Alejandro Davidovich Fokina, 64e mondial et issu des qualifications à Paris.

En cours de soirée, le Russe Andrey Rublev (ATP 8), 23 ans, n'a eu aucune peine à se débarrasser du Moldave Radu Albot (ATP 90), 30 ans, 6-1, 6-2.